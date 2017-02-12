В Германии тысячи людей протестовали против депортации афганских беженцев

Об этом передает "Радио Свобода". Как сообщили организаторы протеста в Гамбурге, люди, которые вынуждены возвращаться, не могут чувствовать себя там в безопасности.

Кроме того, крупнейшие демонстрации состоялись в Берлине и Дюссельдорфе, где на улицы вышли примерно по две тысячи демонстрантов, еще около полторы тысячи человек протестовали в Гамбурге.

"Демонстрации призваны привлечь министра внутренних дел этой федеральной земли, чтобы он инициировал общенациональное прекращение депортаций в Афганистан", - сообщает совет по делам беженцев немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Согласно словам организаторов, около 12 000 беженцев получили приказ покинуть Германию и вернуться в Афганистан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаду из Миннесоты (США) проникли 30 нелегальных мигрантов, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе.