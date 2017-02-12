В Черкассах депутат облрады сбил человека и устроил драку - ФОТО, ВИДЕО

По словам очевидцев политик был пьян. Как сообщает на своей страничке в Facebook местный журналист Валерий Воротник около девяти часов вечера в Черкассах водитель автомобиля "Mercedes" сбил человека.

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. А началось все с драки. Депутат по неизвестным причинам избил офицера-ветерана Олега Остапенко. Он разбил ему лицо, очки, бил ногами, а когда тот упал на снег, прохожие заступились за него.

После чего Рыбченко сел в свою машину и попытался сбежать, однако разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке, а затем сбил двух людей, одним из которых был Олег Остапенко. Его политик просто переехал колесом.

После чего Рыбченко вновь пытались сбежать, но его остановили люди с которыми он также затеял драку. В итоге его остановили полицейские.

Они подтвердили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и у него в крови было 1,14 промилле алкоголя.

При этом пресс-офицер Управления патрульной полиции в Черкассах Зоя Вовк рассказала, что когда правоохранители приехали депутат попытался снять номера с собственного авто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, На блокпосту в городе Бахмут Донецкой области в воскресенье, 5 февраля, народный депутат Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда, ударил полицейского.