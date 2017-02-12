12:20 12.02.2017 | Общество | Новости
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Трамп восхитился своей дочерью Иванкой

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой на фоне отказа торговых сетей продавать вещи под ее брендом. 

Трамп восхитился своей дочерью Иванкой

Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на оскорбления и плохое отношение со стороны СМИ, по-прежнему продолжает идти с высоко поднятой головой. Действительно изумительно!", — отметил Трамп.

Как стало известно, онлайн-продажи бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки в январе упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп показала, как семья готовится к переезду в Вашингтон.

 


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