Трамп восхитился своей дочерью Иванкой

Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на оскорбления и плохое отношение со стороны СМИ, по-прежнему продолжает идти с высоко поднятой головой. Действительно изумительно!", — отметил Трамп.

Как стало известно, онлайн-продажи бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки в январе упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп показала, как семья готовится к переезду в Вашингтон.