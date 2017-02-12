Правила вылета в Китай для украинцев изменились

Ее должны будут пройти все, чей возраст составляет от 14 до 70 лет. Об этом информирует департамент консульской службы МИД Украины. В ведомстве также предупредили, что такая инновация будет внедряться Китаем постепенно в течение этого года.

"Не подлежат этой процедуре такие категории граждан: а) граждане-владельцы дипломатических паспортов и граждане, которым оформлена специальная дипломатическая виза, б) граждане стран, с которыми у КНР заключены двусторонние соглашения о неприменении процедуры взятия отпечатков пальцев, в) официальные лица в ранге замминистра и высших рангов и сопровождающие их лица-члены официальных делегаций в соответствии с действующими процедурами Министерства общественной безопасности КНР, г) граждане, у которых нет возможности взять отпечатки пальцев (инвалиды)", - говорится в сообщении департамента.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины был вынужден решать спорный вопрос с приездом известного писателя Сергея Жадана в Беларусь. Поэта забрали в милицию и там поставили штамп о запрете въезда в это государство. Он обратился за помощью в украинский МИД.