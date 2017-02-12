Не стало украинского поэта

Также о кончине поэта рассказал на своей странице в Facebook писатель Василий Махно.

Отметим, что Богдан Николаевич родился 11 октября 1927 года в селе Бертники на Тернопольщине. В 1944 году его забрали для работ в Германию, после войны он попал в лагерь для перемещенных лиц в Ашаффенбурге.

В 1949 году Бойчук оказался в Нью-Йорке, а спустя восемь лет получил образование в сфере электроники в Городском колледже. В этой области он проработал до 1992 года.

В 50-х годах Бойчук стал соучредителем Нью-Йоркской группы поэтов-эмигрантов, чуть позже – редактором издания "Новые Поэзии", "Мирового-Вид", "Современность". Выпускал собственную поэзию, писал драматические произведения и прозу, занимался переводом произведений с испанского, английского, русского на украинский.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее из жизни ушел легендарный советский деятель спорта – вратарь донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Виктор Чанов. Его не стало 9 февраля 2017 года.