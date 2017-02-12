Беларусь приняла меры в отношении Жадана

Причем для вынесения вердикта понадобилось несколько часов. Об этом информирует «Радио Свобода». При этом правдивость информации подтвердил и сам поэт у себя на странице в Facebook.

"Друзья, ну что - крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темникам. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи", – гласит его публикация.

Как сообщал "УРА-Информ", Сергея Жадана задержали в период с 10 на 11 февраля. Его доставили в милицию, а там поставили штамп в паспорте, который означает запрет въезда в Беларусь. Для помощи Жадан обратился в украинский МИД. "Руку спасения" ему протянули Ирина Геращенко и Павел Климкин.