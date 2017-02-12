Аэропорт Гамбурга вновь открыт - ВИДЕО

По последним данным в результате инцидента, который произошел в воскресенье, 12 февраля, несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. Вместе с тем по данным представителей спасательной службы, причиной того, что гамбургский аэропорт более часа был закрыт, а люди эвакуированы, стал выброс перечного или иного газа раздражающего действия.

Вещество поступало в здание через систему кондиционирования. Спасатели обнаружили тут емкость из-под газа. Сильный запах чувствовался в зоне контроля пассажиров и ручной клади. Вместе с тем служба безопасности не думают, что речь идет о теракте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 12 февраля, аэропорт в немецком городе Гамбург был закрыт. Сотни пассажиров были эвакуированы из здания после массового отравления от неизвестного вещества. Десятки человек жаловались на жжение в глазах, тошноту и раздражение дыхательных путей. 68 пассажиров были обследованы на месте, девять из них доставлены в больницы.

Временный запрет на взлеты и посадки самолетов в аэропорту повлиял на 13 рейсов - два из них были перенаправлены в Бремен, остальные самолеты кружили в воздухе или ожидали на взлетной полосе.