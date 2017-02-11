19:33 11.02.2017 | Общество | Новости
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Виновника теракта в Стамбуле взяли под стражу

Организатор террористической атаки в Стамбуле задержан. Такие сведения передает "Анадолу».

Виновника теракта в Стамбуле взяли под стражу

Речь идет об убийце, который напал на стамбульский клуб Reina и убил там 39 человек. Виновным оказался Абдулкадир Машарипов (уроженец из Узбекистана) – он арестован решением суда района Чаглаян.

Машарипова признали виновным в "попытке свержения конституционного строя", "участии в деятельности террористической организации" и "преднамеренном убийстве более одного лица".

Напомним, что страшная стрельба прозвучала ночью в клубе Стамбула с 31 на 1 января.

Абдулкадира задержали 16 января во время антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Также в руки правоохранителей попали четверо граждан: три женщины и один мужчина.

Как сообщал "УРА-Информ", все еще продолжаются массовые аресты в Турции


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