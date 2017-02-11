На церемонии вручения премии Grammy почтят память музыкантов Джорджа Майкла и Принса, который пройдет в эту субботу, 12 февраля.
Об этом сообщили в Национальной академии искусства и науки звукозаписи.
Как сообщают организаторы, на шоу, которое пройдет в Лос Анджелесе, будет представлено "два незабываемых сегменты памяти".
"Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые демонстрировали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы. В то время как каждый имел ярко выраженный стиль и звучанием, их обоих обожала публика во всем мире. Это огромная потеря двух таких новаторов для творческого сообщества. Академия звукозаписи подавлена и отдаст должное их огромному наследию на сцене Грэмми ", - отметил президент и генеральный директор Академии звукозаписи Нил Портнов.
Также добавим, что Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые показывали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы Kremlin.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Эйфелеву башню потушили в память к семьями погибших и пострадавшими во время воскресного теракта в канадском Квебеке погасили огни Эйфелевой башни.