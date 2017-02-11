03:22 11.02.2017 | Общество | Новости
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Вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy

 На церемонии вручения премии Grammy почтят память музыкантов Джорджа Майкла и Принса, который пройдет в эту субботу, 12 февраля.

Вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy

Об этом сообщили в Национальной академии искусства и науки звукозаписи. 

Как сообщают организаторы, на шоу, которое пройдет в Лос Анджелесе, будет представлено "два незабываемых сегменты памяти". 

"Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые демонстрировали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы. В то время как каждый имел ярко выраженный стиль и звучанием, их обоих обожала публика во всем мире. Это огромная потеря двух таких новаторов для творческого сообщества. Академия звукозаписи подавлена и отдаст должное их огромному наследию на сцене Грэмми ", - отметил президент и генеральный директор Академии звукозаписи Нил Портнов.

Также добавим, что Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые показывали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы Kremlin.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Эйфелеву башню потушили в память к семьями погибших и пострадавшими во время воскресного теракта в канадском Квебеке погасили огни Эйфелевой башни. 


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