11:20 11.02.2017 | Общество | Новости
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В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег

Причиной инцидента может быть нападение акулы.

В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег

Так, на берег Южного острова в Новой Зеландии выбросились порядка 200 дельфинов – передают местные СМИ. Согласно данным радиостанции, сотрудник департамента охраны природных ресурсов заявил, что этот инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.

По словам сотрудника департамента - на теле одного дельфина обнаружены раны от укусов акулы – небольшие, но свежие, так что это может быть как-то связано – рассказал Оугл. Также известно, что ранее около 400 дельфинов также выбросились на берега Южного острова. Большинство погибло, но некоторых все же удалось спасти волонтерам.

Как сообщал УРА-Информ, на берегу Днестровского лимана был обнаружен выбросившийся из воды дельфин.


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