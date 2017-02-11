15:47 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИДе Украины спросили Россию о 47 заложниках

В украинском Министерстве иностранных дел поинтересовались у российских коллег о 47 задержанных украинцах.

В МИДе Украины спросили Россию о 47 заложниках

В частности, они якобы арестованы по делу о международном синдикате. Об этом рассказал руководитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Обнародованная информация требует официального подтверждения. В этой связи посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и в следственный департамент МВД России с запросом подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката", – заметил он.

Напомним, что спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко подтвердил, что ныне задержаны почти полсотни украинцев в РФ. Процесс является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.

Как сообщал "УРА-Информ", в МИД Украины также поступила жалоба от украинского писателя Сергея Жадана. Его не пустили в Беларусь и ему пришлось обратиться за дипломатической помощью. 


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