В КПВВ на линии разграничения скопилось около 500 авто

Так, в пункте "Майорское" - 70/120; в пункте "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 30/30; в "Гнутово" - 150/20. Об этом передали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как отметили в пресс-службе ГПСУ, все пункты въезда-выезда в зоне проведения АТО продолжают функционировать в штатном режиме. За сутки общий пассажиро-поток характеризовался увеличением - по сравнению с прошлым днем.

В целом линию разграничения через КПВВ десятого февраля пересекли 18 500 человек и 3,5 тысячи авто. В частности - "Майорское" - 4610 человек и 735 авто; пункт "Марьинка" - 4250 человек и 1060 авто; "Новотроицкое" - 4245 человек и 1070 авто; а также "Гнутово" - 2390 человек и 625 транспортных средств.

Как сообщал УРА-Информ, под Майорском был открыт обновленный КПВВ.