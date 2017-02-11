В "ДНР" назвали новую версию гибели "Гиви"

В т.н. "Донецкой народной республике" (ДНР) назвали очередную версию смерти боевика "Гиви" (Михаил Толстых). Об этом передает издание "Донецкое агентство новостей", ссылаясь на т.н. "оперативное командование "ДНР".

Отмечается, что в "ДНР" как версию гибели "Гиви" рассматривают взрыв некого взрывного устройства. Следственными органами рассматривается две версии этого теракта. Первая - применение РПО-З "Шмель", а также и вторая - взрыв взрывного устройства. Кроме того, в "ДНР" также заявили, получилось доказать причастность к убийству "Гиви" некоторых лиц и их "взаимодействие с украинскими спецслужбами".

Как сообщал УРА-Информ, в Минобороны ранее подтвердили ликвидацию "Гиви".