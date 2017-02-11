09:15 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

На счетах, что были использованы центром, арестованы уже свыше 6,2 млн грн.

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

СБУ пресекла деятельность конвертцентра, который находится в Днепре, с годовым оборотом 600 млн грн. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Согласно данному сообщению, в схеме мошенников участие принимали более 45 частных предприятий, которые перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, что зарегистрированы на подставных лиц, с целью конвертации в наличность. Также оказывали услуги по минимизации обязательных платежей в бюджет и формированию незаконного налогового кредита. В рамках проведения следственных действий сотрудники СБУ задержали курьера у одного из банков города с 140 тыс. грн наличных.

Как сообщал УРА-Информ, полиция в январе 2017 г. прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 700 млн грн.


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