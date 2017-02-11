01:30 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ольга Сумская кардинально сменила имидж

Известная украинская актриса Ольга Сумская решила отойти от привычного оттенка волос и кардинально сменила имидж.

Ольга Сумская кардинально сменила имидж

Об этом свидетельствует снимок опубликованый в ее Instagram. Отметим, что Сумская превратилась в жгучую брюнетку. Кроме цвета, изменилась и длина волос артистки.

"Новый образ", - подписала фото артистка.

В свою очередь подписчики отмечают, что новая прическа - это всего лишь парик и вскоре актрису можно будет снова увидеть в привычном для многих образе. Также поклонники подчеркнули, что в образе блондинки Сумской намного лучше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман решила поэкспериментировать со своим имиджем. Фотографиями своего нового образа начинающая модель поделилась у себя в Instagram.

 


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