На Черкасчине силовикам АТО выделили девять гектаров земель

Состоянием на восьмое февраля 2017 Госгеокадастр Черкасской области выделил 5621 разрешение на разработку землеустроительных документов на площадь почти 9332 га.
Об этом передали в Черкасской ОГА. Только за январь 2017 г. ГУ Госеокадастра в области предоставило 70 разрешений на площадь 92,1 га.
Кроме того - 2278 человек из военнослужащих, правоохранителей и членов семей оформили документы и уже получили в собственность за счет земель с/х назначения госсобственности участки общей площадью 3654 га, в т.ч. 399 участков на площадь 46,61 га для ведения садоводства и 1879 участков площадью более 3607 га для ведения крестьянского хозяйства.
Как сообщал УРА-Информ, на земельные участки в Буче был наложен арест.