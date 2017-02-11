На Черкасчине силовикам АТО выделили девять гектаров земель

Об этом передали в Черкасской ОГА. Только за январь 2017 г. ГУ Госеокадастра в области предоставило 70 разрешений на площадь 92,1 га.

Кроме того - 2278 человек из военнослужащих, правоохранителей и членов семей оформили документы и уже получили в собственность за счет земель с/х назначения госсобственности участки общей площадью 3654 га, в т.ч. 399 участков на площадь 46,61 га для ведения садоводства и 1879 участков площадью более 3607 га для ведения крестьянского хозяйства.

Как сообщал УРА-Информ, на земельные участки в Буче был наложен арест.