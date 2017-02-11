09:38 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине силовикам АТО выделили девять гектаров земель

Состоянием на восьмое февраля 2017 Госгеокадастр Черкасской области выделил 5621 разрешение на разработку землеустроительных документов на площадь почти 9332 га. 

На Черкасчине силовикам АТО выделили девять гектаров земель

Об этом передали в Черкасской ОГА. Только за январь 2017 г. ГУ Госеокадастра в области предоставило 70 разрешений на площадь 92,1 га.

Кроме того - 2278 человек из военнослужащих, правоохранителей и членов семей оформили документы и уже получили в собственность за счет земель с/х назначения госсобственности участки общей площадью 3654 га, в т.ч. 399 участков на площадь 46,61 га для ведения садоводства и 1879 участков площадью более 3607 га для ведения крестьянского хозяйства.

Как сообщал УРА-Информ, на земельные участки в Буче был наложен арест.


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