Климкин вмешался в дело о задержании Жадана

Главной причиной диалога стало задержание известного украинского писателя и поэта Сергея Жадана. Об этом дипломат рассказал на своей странице в Twitter.

"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", – гласит публикация.

Напомним, что скандальная история с Жаданом произошла в ночь с 10 на 11 февраля в Минске, где его доставили в милицию, а после поставили штамп, означающий запрет въезда в Беларусь.

Объяснением с белорусской стороны послужило якобы участие Жадана в террористических организациях.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Жадан обратился за помощью в украинский МИД.