Климкин вмешался в дело о задержании Жадана

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин был вынужден провести беседу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Главной причиной диалога стало задержание известного украинского писателя и поэта Сергея Жадана. Об этом дипломат рассказал на своей странице в Twitter.
"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", – гласит публикация.
Напомним, что скандальная история с Жаданом произошла в ночь с 10 на 11 февраля в Минске, где его доставили в милицию, а после поставили штамп, означающий запрет въезда в Беларусь.
Объяснением с белорусской стороны послужило якобы участие Жадана в террористических организациях.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее Жадан обратился за помощью в украинский МИД.