18:10 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159944:Rakova

Климкин вмешался в дело о задержании Жадана

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин был вынужден провести беседу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Климкин вмешался в дело о задержании Жадана

Главной причиной диалога стало задержание известного украинского писателя и поэта Сергея Жадана. Об этом дипломат рассказал на своей странице в Twitter.

"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", – гласит публикация.

Напомним, что скандальная история с Жаданом произошла в ночь с 10 на 11 февраля в Минске, где его доставили в милицию, а после поставили штамп, означающий запрет въезда в Беларусь.

Объяснением с белорусской стороны послужило якобы участие Жадана в террористических организациях.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Жадан обратился за помощью в украинский МИД


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив