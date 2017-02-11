Карасёв озвучил время отставки Данилюка

Об этом журналистам Украинских новостей во время пресс-конференции заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев .

Эксперт назвал этот конфликт симптомом неуверенности министра перед годовым отчетом Кабмина. Он отметил, что несколько министров провалили работу и их ждет отставка в апреле.

"Конфликт Данилюка с Насировым – это свидетельство того, что министр понимает, что его может ждать в ближайшее время, и начинает нервничать. Данилюк фактически завалил транш МВФ. Посмотрите на сайте МВФ план заседания 17 февраля – там нет Украины. Работа завалена, Данилюк нервничает и пытается через скандал выйти из ситуации", – заявил Карасев.

Политолог напомнил, что очень скоро Кабмин будет отчитываться за год работы.

"У правительства Гройсмана подходит к концу годичный иммунитет. Переформатирование будет, несмотря на то, будет ли большая игра или нет. 3-4 министра пойдут в отставку", – подчеркнул Карасев.

Напомним, Международный валютный фонд отложил выделение транша для Украины – вопрос до сих пор не внесен на рассмотрение в повестку дня заседаний Фонда.