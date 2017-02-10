11:35 10.02.2017 | Общество | Новости
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Вице-президент США пообещал уничтожить всех врагов Америки

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не успокоятся, пока не уничтожат всех своих врагов, включая террористическую группировку "Исламское государство".

Вице-президент США пообещал уничтожить всех врагов Америки

Об этом передает пресс-служба Белого дома.

По словам Пенса, за границами США лежит мир, который наполнен конфликтами и часто погружен в хаос.

"Старые враги поднимают свои уродливые головы снова, и появляются новые. Среди них террористическая организация "Исламское государство". ИГ имеет цель уничтожить не только американский народ, но и американский образ жизни. Они не остановятся, пока мы их не остановим. А мы остановим их", - отметил Майкл Пенс.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее израильский курорт Эйлат обстреляли ракетами с Синайского полуострова (Египет), ответственность за запуск ракет взяла террористическая организация "Исламское государство".

 


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