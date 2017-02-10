Венгрия построит второй забор на южной границе

Об этом заявил представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар, передает Reuters.

Согласно словам Лазара, на южной границе Венгрии будут созданы закрытые лагеря для мигрантов, где они будут находиться, пока рассматриваются их запросы на статус беженца. Также он подчеркнул, что в стране находятся коло 600 человек, чье прошение пока находится на рассмотрении.

"Первое заграждение было возведено в 2015 году на границе с Сербией и Хорватией", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже 15 европейских стран приняли решение ужесточить контроль на так называемом балканском миграционном маршруте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.

