Об этом сообщает ABC News. Коллекционеры автомобилей съехались в Париж со всего мира - на выставку Retromobile, которая на данный момент проводится в выставочном зале Большого дворца.

На экспозиции в этот раз представлены ретро-авто марок Aston Martins, Maseratis, а также Porsches and Mercedes-Benzes и прочие легендарные модели винтажных машин. Известно, что данное мероприятие продлится до 12-го февраля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Украины Петр Порошенко одо брил снижение ставок акциза на авто, которые были в употреблении. Третьего июля был подписан соответствующий закон.