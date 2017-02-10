01:00 10.02.2017 | Общество | Новости
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В Париже устроили выставку ретро-авто

В Париже остартовала выставка ретро-автомобилей.

В Париже устроили выставку ретро-авто

Об этом сообщает ABC News. Коллекционеры автомобилей съехались в Париж со всего мира - на выставку Retromobile, которая на данный момент проводится в выставочном зале Большого дворца.

На экспозиции в этот раз представлены ретро-авто марок Aston Martins, Maseratis, а также Porsches and Mercedes-Benzes и прочие легендарные модели винтажных машин. Известно, что данное мероприятие продлится до 12-го февраля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Украины Петр Порошенко одо брил снижение ставок акциза на авто, которые были в употреблении. Третьего июля был подписан соответствующий закон.


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