В Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов - ФОТО

Когда на место происшествия прибыли волонтеры, сотни животных уже были мертвы. Как сообщает природоохранный департамент страны, это один из самых массовых случаев самоубийства млекопитающих, которые были когда-либо зарегистрированных в стране.

В ведомстве также отметили, что около 70% выбросившихся на берег китов погибли, а сейчас волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся. Они отправляют их в открытое море во время прилива, однако шансы на успех этой попытки довольно маленькие.

По словам регионального руководителя департамента охраны природы Новой Зеландии Эндрю Ламасон, учитывая сегодняшнюю ситуация, необходимо отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии. По его словам, спасение животных осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.

Вместе с тем местные жители, чтобы не дать возможность китам вернуться на берег, образовали у берега живую цепь.

Напомним, случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно. Отправить обратно в море выбросившихся на берег животных - довольно сложная задача, и спасти удается не многих.

Как сообщал УРА-Информ, в январе прошлого года в индийском штате Тамилнад на юге страны ночью выбросились на один из пляжей большое количество китов. Местным жителям удалось спасти только не более 30 из них.