09:58 10.02.2017 | Общество | Новости
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В Иерусалиме нашли пещеру, где хранились древние рукописи - ФОТО

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря - древние манускрипты. 

В Иерусалиме нашли пещеру, где хранились древние рукописи - ФОТО

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, это первая подобная находка за 60 лет. В свою очередь пещеру обнаружили в скале в Иудейской пустыне.

По словам археологов, самих свитков в пещере не нашли, возможно их забрали бедуинские племена в 1950-х годах. Кроме того, ученые нашли в пещере куски металлической кирки, датированные серединой ХХ века.

Также добавим, что археологи также в пещере отделан узором сердолик - полудрагоценный камень - свидетельство того, что в пещере могли обитать доисторические люди.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Китае археологи обнаружили останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад. 


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