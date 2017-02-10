В Иерусалиме нашли пещеру, где хранились древние рукописи - ФОТО

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, это первая подобная находка за 60 лет. В свою очередь пещеру обнаружили в скале в Иудейской пустыне.

По словам археологов, самих свитков в пещере не нашли, возможно их забрали бедуинские племена в 1950-х годах. Кроме того, ученые нашли в пещере куски металлической кирки, датированные серединой ХХ века.

Также добавим, что археологи также в пещере отделан узором сердолик - полудрагоценный камень - свидетельство того, что в пещере могли обитать доисторические люди.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Китае археологи обнаружили останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад.