В двух областях Украины все еще действуют ограничения движения транспорта

Запрет не снят в Закарпатской и Киевской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Так, согласно сообщению, в Закарпатской области из-за перелива воды через дорожное покрытие, временно не разрешается проезд на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи.

Вместе с тем, в Киевской области, из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка-/Киев-Чоп/, на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.

В связи с чем в Нацполиции попросят водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины и быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Укравтодор" снял все ранее введенные ограничения движения на автодорогах Хмельницкой области.