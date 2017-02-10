12:32 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159884:labazovych

В Донецкую область прибыло 45 тонн гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

В город Краматорск спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разгрузили гуманитарную помощь для жителей города Авдеевка и других прифронтовых городов весом 45 тонн.
 

В Донецкую область прибыло 45 тонн гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сотрудники 12 Государственного пожарно-спасательного отряда разгрузили 15 т гуманитарной помощи из г. Кропивницкий (строительные материалы), 15 т гуманитарной помощи из г. Днепр (теплые вещи и генераторы), 15 т гуманитарной помощи из г. Херсон (строительные материалы)", - сообщает пресс-служба.

Также в Авдеевке до мест выдачи гуманитарной помощи населению спасатели доставили 0,5 т медикаментов. Отметим, что их привезли из Ивано-Франковска. Кроме того, в городе осуществлялась выдача продуктов питания, теплых вещей и предметов гигиены для населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в Донецкую область прибыло 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Авдеевки. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив