Суд арестовал заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа

Обвиняемому во взяточничестве чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 240 тысяч гривен. Как сообщает "Закарпаття онлайн", апелляционный суд отменил решение Ужгородского городского районного суда о домашнем аресте и теперь, если он внесет залог, согласно решению суда, Цап не может отлучаться из населенного пункта без разрешения и должен появляться в суд по первому требованию.

Также ему запрещено общаться с другими участниками судебного процесса, кроме защитника. Вместе с тем прокуратура области в своей жалобе просила апелляционный суд разрешить содержания Цапа под стражей с залогом в размере 800 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, областная прокуратура разоблачила первого заместителя городского головы города Ужгород Иштвана Цапа. Он попался на вымогательстве и требовал 40 тысяч гривен взятки. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, полиция зафиксировала вымогательство чиновника, который требовал крупную сумму в обмен на разрешение по приватизации земли.