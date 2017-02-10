Школьники Ровно подарили силовикам АТО "валентинки"

Также ученики передали военным собственноручно сделанные сладости. Подарок этот получили силовики оперативного командования "Запад".

Заместитель городского головы г. Ровно Галина Кульчинки при эом заметила, что к данной идее присоединились дети абсолютно всех школ этого города. В "валентинке" дети написали силовика слова поддержки и благодарности.

Командование ОК "Запад" обещает передать к 14-му февраля подарки в ровенские части в Донецкой и Луганской областях. Кроме того - несколько пакетов также получат раненые военные Авдеевки, которые лечатся в Ровенском госпитале.

Как сообщал УРА-Информ, с 29 января 2017 г. на Донбассе уже погибло 15-ть силовиков.