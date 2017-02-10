13:47 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Черновцов изъяла контрафактные сигареты почти на два миллиона гривен

В Черновцах полиция обнаружила партию контрафактных сигарет.

Полиция Черновцов изъяла контрафактные сигареты почти на два миллиона гривен

Общая стоимость изъятого товара составила почти на два миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Каины, сотрудники ведомства совместно с правоохнарителями задержали микроавтобус при выезде с территории одного из операторов курьерской доставки.

Осмотрев транспортное средство оперативники спецслужбы обнаружили сто пятьдесят ящиков сигарет известного бренда без акцизных марок. Ориентировочная стоимость изъятых семидесяти пяти тысяч пачек сигарет составляет 1,8 миллионов гривен.

При этом водителя машины пояснил, что сигареты прислали в Черновцы из другого региона Украины.

Сейчас полиция решается вопрос об открытии уголовного дела и проводит следственные действия.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, в Черноморском морском порту правоохранители при осмотре грузовика, который на пароме направлялся в Грузию, обнаружили тайник с большим количеством табачных изделий.


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