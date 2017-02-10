10:26 10.02.2017 | Общество | Новости
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Папа Римский призвал строить мосты, а не стены

Папа Римский Франциск в своей речи в Ватикане призвал строить мосты вместо стен, чтобы способствовать сближению людей.

Папа Римский призвал строить мосты, а не стены

Об этом сообщает The Independent.

"В социальном и гражданском контексте я призываю не возводить стены, а строить мосты", - подчеркнул Папа Римский. Также понтифик намекнул на намерение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Вместе с тем он заявил, что христианин никогда бы не сказал "вы заплатите за это".

"Не отвечать на зло злом. Побеждать зло добром, оскорбления - прощением. Христианин никогда не скажет: "вы заплатите за это", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. 

 


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