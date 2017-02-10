Невестка Виктора Чанова рассказала правду о его смерти

"На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения. Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию.

Прошу все СМИ уважать легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов. И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас", – написала женщина у себя на странице в Facebook.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ появилась информация о том, что известный советский голкипер скончался в результате нападения. Якобы ему сделали операцию, а после он скончался, не приходя в сознание.