14:42 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Невестка Виктора Чанова рассказала правду о его смерти

Невестка погибшего Анатолия Чанова, знаменитого вратаря "Шахтера" и "Динамо" поведала о его кончине.

Невестка Виктора Чанова рассказала правду о его смерти

"На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения. Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию.

Прошу все СМИ уважать легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов. И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас", – написала женщина у себя на странице в Facebook.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ появилась информация о том, что известный советский голкипер скончался в результате нападения. Якобы ему сделали операцию, а после он скончался, не приходя в сознание. 


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