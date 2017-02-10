НАБУ расследует более 30 дел по недостоверной информации в декларациях, - Петренко

Все они касаются недостоверной информации, представленных в декларациях. По всем этим делам Генеральная прокуратура проводит проверки.

Об этом в четверг вечером, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр юстиции Павел Петренко. По его словам, несмотря на некачественную работу НАПК полиция за последние шесть месяцев провела свои расследования, а миф о блокировании процесса привлечения к ответственности не соответствует действительности.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, ранее в ЕАБУ заявили, что по состоянию на 23 января общее количество уголовных дел, которые расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронных декларациях, составляет 25 . Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей райгосадминистраций, 1 - заместителя председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти.