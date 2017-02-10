Мадонна показала совместное фото с усыновленными близняшками - ФОТО

Об этом она сообщила певица в своем Instagram.

"Официально подтверждаю, что завершила процесс усыновления близнецов из Малави. Теперь меня переполняет радость от того, что они стали частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто помог мне, и прошу средства массовой информации уважать наше право на частную жизнь в переходный период. Спасибо друзьям, семье и моей большой команде за поддержку и любовь", - подписала Мадонна фото.

Известно, что мать сестер умерла, а отец решил не принимать участие в воспитании, бросив детей ради новой семьи.

Также добавим, в большинстве случаев предпочтение во время принятия решения об усыновлении отдается более молодым родителям. Однако судья Фиона Муайл отметила, что Мадонна способна предоставить детям семью "в роскошном, просторном и комфортном доме в хорошем районе".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одной из американских радиостанций перестали транслировать песни Мадонны. Поводом для этого послужили ее нецензурные высказывания в адрес новоизбранного президента Дональда Трампа.