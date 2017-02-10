14:20 10.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман пригласил президента Еврокомиссии на музыкальный конкурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера побывать на "Евровидении-2017".

Гройсман пригласил президента Еврокомиссии на музыкальный конкурс

Напомним, что музыкальный конкурс состоится в мае. В Киев его привезла певица Джамала. В 2016-м году именно она победила в Стокгольме на "Евровидении" с песней "1944".

"Отдельно хотел бы, уважаемый господин президент, воспользоваться возможностью пригласить вас, всех граждан Европейского союза посетить Украину. В мае у нас проходит конкурс "Евровидение". Приглашаю Вас искренне и передаю этот символ проведения "Евровидения" в Украине. Рассчитываю на то, что мы будем вас приветствовать в это время в Украине", – обратился Гройсман к дипломату.

Как сообщал "УРА-Информ", билеты на "Евровидение-2017" поступят в продажу в феврале. 


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