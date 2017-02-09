15:52 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159823:Rakova

Во Львове будут пристально следить за польским консульством

Во Львове будет введен тотальный контроль у консульства Польши.

Во Львове будут пристально следить за польским консульством

Таким образом, уровень охраны у Генконсульства Республики Польша будет усилен, передает руководитель Львовской ОГА Олег Синютка во время брифинга.

"Был разговор с руководителем Нацгвардии Украины. И я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мероприятий, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", – объяснил он.
Напомним, недавно на консульство было совершено нападение. Его облили красной краской, а на заборе появилась надпись "наша земля".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Санкт-Петербурге вандалы опорочили украинское консульство. Они забросали здание костями. 


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