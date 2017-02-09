Во Львове будут пристально следить за польским консульством

Таким образом, уровень охраны у Генконсульства Республики Польша будет усилен, передает руководитель Львовской ОГА Олег Синютка во время брифинга.

"Был разговор с руководителем Нацгвардии Украины. И я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мероприятий, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", – объяснил он.

Напомним, недавно на консульство было совершено нападение. Его облили красной краской, а на заборе появилась надпись "наша земля".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Санкт-Петербурге вандалы опорочили украинское консульство. Они забросали здание костями.