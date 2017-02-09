Вместе выгоднее: "Киевстар" объединяет тарифы на мобильную связь, телевидение и Интернет

После подбора оптимального тарифа "Все вместе" вам нужно будет всего раз в 30 дней пополнять мобильный счет: с него и будет списываться фиксированная сумма оплаты за все услуги.

Экономьте 155 грн/мес. (телефон, интернет и домашнее ТВ)

Самое выгодное предложение в рамках услуги "Все вместе" позволяет абонентам "Киевстар" экономить 155 грн ежемесячно. При этом стоимость премиального пакета составит всего 259 грн/мес. вместо 414 грн/мес. (суммарная плата при условии раздельной оплаты услуг). В пакет включены:

Мобильный тариф "Онлайн Экстра". Свободное общение в сети, 300 минут звонков абонентам других операторов, 6 Гб скоростного мобильного интернета 3G, безлимитный доступ к социальным сетям, онлайн-библиотекам, музыке и видео из интернета (18 онлайн-сервисов). Номинальная цена тарифа - 175 грн/мес.

106 эфирных и кабельных телеканалов в цифровом и HD-качестве в рамках услуги "Домашнее ТВ". Номинальная цена - 99 грн/мес.

Безлимитный домашний интернет (100 Мбит/сек.) Номинальная цена - 40 грн/мес.

Экономьте 100 грн/мес. (телефон, интернет и домашнее ТВ)

Если вы хотите подключить интернет на максимальной скорости, но не желаете переплачивать за лишние гигабайты мобильного 3G и большое количество телевизионных каналов, рекомендуем обратить внимание на более доступный пакет "Все вместе". Заказав все перечисленные ниже услуги сразу, вы сможете платить за них всего 209 грн/мес. вместо 309 грн/мес.:

Мобильный тариф "Онлайн+". Бесплатное общение с абонентами Kyivstar, 100 минут на другие сети, 4 Гб 3G-интернета, свободный доступ к соцсетям, онлайн-музыке и онлайн-библиотекам (15 сервисов). Номинальная цена - 100 грн/мес.

79 телеканалов в цифровом качестве в рамках услуги "Домашнее ТВ". Номинальная цена - 59 грн/мес.

Безлимитный домашний интернет (100 Мбит/с). Номинальная цена - 140 грн/мес.

Экономьте 50 грн/мес. (телефон и интернет)

Интересное предложение есть также для абонентов, которые привыкли обходиться без телевидения. Они смогут каждый месяц экономить на мобильной связи и интернете, оплачивая всего 120 грн за пакет услуг вместо 170 грн. В пакет включены:

Мобильный тариф "Онлайн". Безлимитные звонки внутри сети, 60 бонусных минут на номера других сетей, 1 Гб 3G, нетарифицируемый трафик в соцсетях, на сайте Wikipedia, а также в онлайн-библиотеках MyBook и Smart-Kyivstar. Номинальная цена - 70 грн/мес.

Безлимитный домашний интернет (50 Мбит/с). Номинальная цена - 100 грн/мес.