10:32 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за неделю от гриппа умер один человек

На пятой неделе эпидемии гриппа текущего года в Украине от осложнение заболевания гриппом умер один человек.

В Украине за неделю от гриппа умер один человек

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Информационный бюллетень Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства за последнюю неделю зарегистрирован один летальный случай и он определен, как вирус гриппа А.

В месте с тем в ведомстве заверили, что статистически значимого повышения фонового уровня смертности от гриппа на отчетной неделе не наблюдается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, летальные случаи были зарегистрированы в Кировоградской и Сумской областях. Также КГГА сообщала, что в Киеве растер заболеваемость гриппом.


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