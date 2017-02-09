В Украине за неделю от гриппа умер один человек

На пятой неделе эпидемии гриппа текущего года в Украине от осложнение заболевания гриппом умер один человек.
Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Информационный бюллетень Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства за последнюю неделю зарегистрирован один летальный случай и он определен, как вирус гриппа А.
В месте с тем в ведомстве заверили, что статистически значимого повышения фонового уровня смертности от гриппа на отчетной неделе не наблюдается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, летальные случаи были зарегистрированы в Кировоградской и Сумской областях. Также КГГА сообщала, что в Киеве растер заболеваемость гриппом.
В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,4%, с 30 января по 1 февраля за медицинской помощью обратилось 13 тысяч 99 человек. Об этом зявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.