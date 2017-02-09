В Украине в четверг еще больше похолодает

На большей части территории страны без осадков, лишь в западных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 метров за секунду, в южной части местами порывы ветра могут достигать 15-20 метром за секунду.

Температура воздуха в некоторых регионах опуститься до 22-27 градусов ниже нуля.

В Киеве сегодня без осадков и очень холодно. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 19-21 градуса мороза. Днем будет от 10 до 12 градусов со знаком минус.

На западе Украины днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов мороза. Днем будет 5-11 холодных градусов.

На севере Украины в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 17-22 градусов, в Черниговской и Сумской областях до 22-27 градусов. Днем термометры покажут от 9 до 14 градусов мороза.

В центре Украины, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 17-23 градуса мороза. Днем будет 8-13 холодных градусов.

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 22-27 градусов ниже нуля, днем будет от 10 до 15 градусов.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов мороза. Днем будет 2-8 градусов со знаком минус.