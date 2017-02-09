В Одесской области из-за непогоды без света остаются 54 населенных пункта

Больше всего страдают южные населенные пункты области. Как сообщают местные телеканалы, в самой Одессе третий день подряд спасатели борются с последствиями непогоды.

В городе сильный гололед, что привело к большому количество дорожно-транспортных происшествий. Только за последние сутки в травмпункт города обратилось 80 человек, а на улицах Одесса произошло 89 аварий.

Из-за непогоды также 13 самолетов не смогли вылететь из аэропорта, столько же аэропорт не смог принять.

Напомним, в Одессе из-за сильного понижения температуры воздуха замерзло Черное море.

Как сообщал УРА-Информ, вчера на дороге по выезду в Одессу произошла авария. Тут перевернулся грузовик и на проезжую часть выливаются горюче-смазочные материалы.