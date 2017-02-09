19:41 09.02.2017 | Общество | Новости
100159835:mysnichenko

В Крыму стартовало вещание украинского радио

"Украинское радио", а также крымская радиостанция Meydan Radiosi стартовали вещание на территорию Крыма.

В Крыму стартовало вещание украинского радио

Вещание идет из построенной телерадиовышки в с. Карачун Херсонской области – сообщает "Голос Украины". Трансляцию круглосуточного вещания в Крым и соседние населенные пункты Херсонщины в тестовом режиме начала 150-метровая башня, что была построена возле с. Чонгар Генического района.

На ней установили комплекс антенно-фидерного оборудования и 5 - киловаттные передатчики. В эфире пока что – лишь первый канал Украинского радио (100,7 FM).При этом лицензии на вещание также получили также "Мейдан" (101,4 FМ), "Крым Реалии" (105,9 FM), а также "Херсон FM" (107,8 FM).

Как сообщал УРА-Информ, Украина нуждается в защите информационного вещания.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив