В Днепре сотрудник прокуратуры попался на взятке

Мужчина попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба СБУ, юриста третьего класса одной из Днепропетровских местных прокуратур требовал 1,6 тысячи долларов от местного жителя.

За эти деньги он обещал подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы.

Полиция задержала взяточника вблизи одного из районных судов Днепра во время получения всей суммы взятки.

Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды. Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция поймана на горячем сотрудника санэпидемстанции в городе Днепропетровске. Должностное лицо было задержано во время получения взятки в 13 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба управления защиты экономики Национальной полиции в области.