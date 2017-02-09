09:52 09.02.2017 | Общество | Новости
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Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды

В ходе геологических работ, проводимых на Аляске, ученые под толщей векового льда обнаружили древнейшие в мире пирамиды.
 

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды

Об этом сообщает Vladtime.

Как отмечается, из-за глобального потепления основная часть слоя векового льда на Аляске заметно уменьшилась, и ученые решили изучить горную породу, которая была длительное время скрыта. Также ученые пришли к выводу, что исследуемый материал не является результатом природных процессов, а создан человеком.

Кроме того, с помощью специальной аппаратуры эксперты выяснили, что находятся не на горной вершине, а на самой высокой в мире пирамиде. В свою очередь ученые обнаружили три подобных сооружения, и все они были созданы рукотворно.

"Высота самого большого из них превышала размеры Великой пирамиды в Гизе", - говорится в сообщении.

Как известно, принцип постройки пирамид на Аляске был практически аналогичен египетскому, но позже выяснили, что возведены они были намного раньше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет.


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