Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды

Об этом сообщает Vladtime.

Как отмечается, из-за глобального потепления основная часть слоя векового льда на Аляске заметно уменьшилась, и ученые решили изучить горную породу, которая была длительное время скрыта. Также ученые пришли к выводу, что исследуемый материал не является результатом природных процессов, а создан человеком.

Кроме того, с помощью специальной аппаратуры эксперты выяснили, что находятся не на горной вершине, а на самой высокой в мире пирамиде. В свою очередь ученые обнаружили три подобных сооружения, и все они были созданы рукотворно.

"Высота самого большого из них превышала размеры Великой пирамиды в Гизе", - говорится в сообщении.

Как известно, принцип постройки пирамид на Аляске был практически аналогичен египетскому, но позже выяснили, что возведены они были намного раньше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет.