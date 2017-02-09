19:06 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли Авдеевку: ранен мирный житель

По итогам обстрела Авдеевки пострадали ул. Соборная и ул. Тургенева.

Террористы обстреляли Авдеевку: ранен мирный житель

В результате обстрела г. Авдеевка, который террористы осуществили девятого февраля 2017 г., пострадал один местный житель. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Донецкой области.

Так, террористы нанесли новый удар по "старой" части этого города – примерно в 14:40. Пострадали в итоге ул. Соборная и ул. Тургенева. Осколочное ранение также получил мужчина 1967 г.р. На месте сейчас работает полиция – также сказано в сообщении. Отмечается, что на момент обстрела мужчина находился в своемдворе по ул. Соборной. С ранениями руки его госпитализировали в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс каждый день привозят из РФ новую технику.


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