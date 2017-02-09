Суд велел задержать главаря "ДНР" Захарченко и посадить его под стражу

Суд также постановил применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщает пресс-служба суда, по результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты, которая рассматривала уголовное дело в рамках проведения досудебного расследования по подозрению Захарченко в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", Апелляционного суда города Киева постановил предоставить разрешение на его задержание.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу, поданную прокурором и отменил

определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016. Срок действия постановления определен - шесть месяцев со дня вынесения приговора,- говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля разведка Минобороны сообщала, что Россия пригрозила сместить Захарченко с поста главы ДНР.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, в Украине началась процедура заочного осуждения так называемого "народного губернатора" Павла Губарева.