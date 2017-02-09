Синоптики предупреждают про высокий уровень лавиноопасности

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, девятого февраля в горах Закарпатской, Львовской области и Ивано-Франковской сохранится значительный (третий) уровень лавиноопасности.

При этом девятого февраля температура ночью снизится на большей части Украины до 18-23 градусов, на юге и на Прикарпатье будет до 8-13 мороза, дневная температура существенно не изменится.

Как сообщал УРА-Информ, в столице прогнозируют до 20 градусов мороза.