01:00 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают про высокий уровень лавиноопасности

Согласно прогнозам синоптиков – девятого февраля в горах Закарпатской, а также Ивано-Франковской и Львовской областей будет высокий уровень лавиноопасности. 

Синоптики предупреждают про высокий уровень лавиноопасности

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, девятого февраля в горах Закарпатской, Львовской области и Ивано-Франковской сохранится значительный (третий) уровень лавиноопасности.

При этом девятого февраля температура ночью снизится на большей части Украины до 18-23 градусов, на юге и на Прикарпатье будет до 8-13 мороза, дневная температура существенно не изменится.

Как сообщал УРА-Информ, в столице прогнозируют до 20 градусов мороза.


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