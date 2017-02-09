23:29 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Петренко заверил, что машин и квартир за долги по коммуналке никто забирать не будет

Никаких инициатив отбирать водительские права или квартиры за задолженности по коммунальным платежам Министерство юстиции не выносило и выносить не намерено.

Петренко заверил, что машин и квартир за долги по коммуналке никто забирать не будет

Это очередной миф. Реестр должников действительно заработал, но его задача заключается совершенно не в том, чтобы вести реестр коммунальных задолженностей.

Об этом в четверг, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр юстиции Павел Петренко.

При этом глава ведомства заверил, что такой реестр нужен простым гражданам и предпринимателям. Например, вы идете в банк чтобы положить туда депозит, заходите в этот реестр и смотрите, не задолжал этот банк кому-то деньги, а потом принимаете решение, безопасно ли хранить там свои средства, - пояснил министр, добавив, что никаких распоряжений по этому поводу его ведомство не давало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные власти предлагают киевлянам " рассрочить" долги за "коммуналку" на пять лет. Начиная с 1-го февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, смогут реструктуризовать свои долги.


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