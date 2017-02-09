Ответственность за ликвидацию "Гиви" взяли на себя его подчиненные

Как сообщает российское издание "Новая Газета" к ним обратился боевик, гражданин Российской Федерации Игорь Мыльцев. По его словам, это он вместе с еще тремя бойцами "Сомали" организовавшие покушение "Гиви" после того, как тот бросил их во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

"Гиви", опасаясь за свою жизнь, отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. Затем будучи уже в Донецке, Толстых отдал приказ накрыть позиции боевиков из артиллерии, несмотря на то, что там все еще находились боевики. Любой бы отомстил, - рассказал Мыльцев, добавив, что СБУ не имеет никакого отношения к ликвидации Толстых.

Они "за линию разграничения не переходят", - заявил боевик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецке в среду утром, 8 февраля, был убит Михаил Толстых более известный как " Гиви".