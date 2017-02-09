22:51 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159847:Polishuk

Ответственность за ликвидацию "Гиви" взяли на себя его подчиненные

Бойцы подразделения боевиков "Сомали", которым командовал Михаил Толстых более известных как "Гиви" заявили, что они берут на себя ответственность за убийство своего командира.

Ответственность за ликвидацию

Как сообщает российское издание "Новая Газета" к ним обратился боевик, гражданин Российской Федерации Игорь Мыльцев. По его словам, это он вместе с еще тремя бойцами "Сомали" организовавшие покушение "Гиви" после того, как тот бросил их во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

"Гиви", опасаясь за свою жизнь, отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. Затем будучи уже в Донецке, Толстых отдал приказ накрыть позиции боевиков из артиллерии, несмотря на то, что там все еще находились боевики. Любой бы отомстил, - рассказал Мыльцев, добавив, что СБУ не имеет никакого отношения к ликвидации Толстых.

Они "за линию разграничения не переходят", - заявил боевик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецке в среду утром, 8 февраля, был убит Михаил Толстых более известный как " Гиви".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив