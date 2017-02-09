Наталья Водянова снялась в платье из переработанного пластика

Соответствествующие видео, посвященное ей, опубликовано на YouTube.

Отметим, что основная модель в коллекции — пудровое розовое платье из материала Bionic. Это полиэстер, изготовленный из переработанных пластиковых отходов, собранных на береговой линии.

"Я горжусь тем, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции — они обещают нам более экологичное будущее в мире моды", - отметила супермодель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее известная модель Наталья Водянова заявила, что не прочь познакомиться со звездой Голливуда Анджелиной Джоли.