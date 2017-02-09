03:00 09.02.2017 | Общество | Новости
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Наталья Водянова снялась в платье из переработанного пластика

Супер-модель, многодетная мама и меценат Наталья Водянова стала лицом коллекции одежды, сделанной из эко-материалов. Она представила линейку под названием Conscious Exclusive. 
 

Наталья Водянова снялась в платье из переработанного пластика

Соответствествующие видео, посвященное ей, опубликовано на YouTube.

Отметим, что основная модель в коллекции — пудровое розовое платье из материала Bionic.  Это полиэстер, изготовленный из переработанных пластиковых отходов, собранных на береговой линии. 

"Я горжусь тем, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции — они обещают нам более экологичное будущее в мире моды", - отметила супермодель.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее известная модель Наталья Водянова заявила, что не прочь познакомиться со звездой Голливуда Анджелиной Джоли.


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