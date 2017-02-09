На дорогах Хмельнитчины сняты ограничения движения транспорта

Об этом передает ведомство на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно сообщению - с 16.30 09.02.2017 г. были сняты все ограничения движения по автодорогам местной сети области - сказано в сообщении.

Как известно, ранее на Хмельнитчине действовали ограничения движения по причине сложных погодных русловий. Критической по уровню аварийности сейчас остается ситуация в десяти регионах Украины.

Как сообщал УРА-Информ, по причине проведения ремонтных работ контактной сети некоторые троллейбусы Киева временно поменяют маршрут.