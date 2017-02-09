18:49 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На дорогах Хмельнитчины сняты ограничения движения транспорта

"Укравтодор" снял все ранее введенные ограничения движения на автодорогах Хмельницкой области. 

На дорогах Хмельнитчины сняты ограничения движения транспорта

Об этом передает ведомство на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно сообщению - с 16.30 09.02.2017 г. были сняты все ограничения движения по автодорогам местной сети области - сказано в сообщении.

Как известно, ранее на Хмельнитчине действовали ограничения движения по причине сложных погодных русловий. Критической по уровню аварийности сейчас остается ситуация в десяти регионах Украины.

Как сообщал УРА-Информ, по причине проведения ремонтных работ контактной сети некоторые троллейбусы Киева временно поменяют маршрут.


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