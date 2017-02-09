12:32 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев заявил, что он против свободного владения оружием

Новый глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что выступает прости того, что бы граждане Украины свободно владели оружием.

Князев заявил, что он против свободного владения оружием

В стане идет война и поэтому такие глобальные изменения, как разрешение на свободное владение огнестрельным оружием, рискованны. Давайте сначала закончим войну, общество остынет, кипяток осядет и тогда возможно и можно будет разрешить. Такое мнение высказал в четверг, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов новоназначенный глава Нацполиции.

Он также выделил главные приоритеты в своей дальнейшей работе и акцентировать внимание на безопасности граждан, продолжении реформы полиции и войне на Донбассе.

По его словам, первое, что он намерен делать, это обеспечить безопасные улицы для граждан, чтобы они чувствовали себя в безопасности даже в собственном доме.

Во-вторых, реформы не должны останавливаться. Мы уже обогнали по реформированию наших коллег по правоохранительной деятельности, - заявил, он, добавив, что ситуация на Донбассе сейчас осложняет работу полицейский.

Князев также коснулся незаконной добычи янтаря и заверил в этом контексте, что не вся еще ветка правоохранительной системы реформировалась или реформируется такими темпами, как полиция.

Отвечая на вопрос, известно ли ему о фактах крышевания янтарного бизнеса высшими эшелонами власти в Киеве, Князев отметил, что абсолютно каждая проблема имеет коррупционную составляющую.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Кабинет министров назначил Сергея Князева главао Национальной полиции Украины.


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