Князев заявил, что он против свободного владения оружием

В стане идет война и поэтому такие глобальные изменения, как разрешение на свободное владение огнестрельным оружием, рискованны. Давайте сначала закончим войну, общество остынет, кипяток осядет и тогда возможно и можно будет разрешить. Такое мнение высказал в четверг, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов новоназначенный глава Нацполиции.

Он также выделил главные приоритеты в своей дальнейшей работе и акцентировать внимание на безопасности граждан, продолжении реформы полиции и войне на Донбассе.

По его словам, первое, что он намерен делать, это обеспечить безопасные улицы для граждан, чтобы они чувствовали себя в безопасности даже в собственном доме.

Во-вторых, реформы не должны останавливаться. Мы уже обогнали по реформированию наших коллег по правоохранительной деятельности, - заявил, он, добавив, что ситуация на Донбассе сейчас осложняет работу полицейский.

Князев также коснулся незаконной добычи янтаря и заверил в этом контексте, что не вся еще ветка правоохранительной системы реформировалась или реформируется такими темпами, как полиция.

Отвечая на вопрос, известно ли ему о фактах крышевания янтарного бизнеса высшими эшелонами власти в Киеве, Князев отметил, что абсолютно каждая проблема имеет коррупционную составляющую.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Кабинет министров назначил Сергея Князева главао Национальной полиции Украины.