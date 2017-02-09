Киевский суд заочно арестовал Александра Клименко

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей также постановила в случае задержания Клименко и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины, а в апреле расширил их на четыре лица, в частности, на Клименко. Санкции были введены на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой Украины.

Сам Клименко неоднократно заявлял о необоснованности выдвинутых против него обвинений и отмечал политический характер преследований в его адрес.